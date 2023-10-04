Kars 36 Spor, Doğubayazıt Spor'a mağlup olarak kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur karşılaşmasında Kars 36 Spor sahasında Doğubayazıt Spor'a 3-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya başlayan taraf ev sahibi Kars 36 Spor oldu. İlk dakikalarda bulduğu fırsatları değerlendiremeyen yeşil-beyazlı ekip, ilk yarıyı 0-0 tamamlayarak soyunma odasına gitti.

Karşılaşmanın ikinci devresine başlayan taraf Doğubayazıt Spor oldu. Orta saha ağırlıklı geçen karşılaşmada konuk takımın oyuncusunun ceza sahasında düşürülmesini karşılaşmanın hakemi penaltı olarak değerlendirdi. Penaltı vuruşunu Eray Ergin kullandı. Ergin penaltı atışını gole çevirirken, Doğubayazıt Spor Kars 36 Spor karşısında 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 76. dakikasında yeşil-beyazlı ekip Abdulkadir Yıldırım attığı golle durumu eşitledi. Karşılaşmanın 82. dakikasında karşılaşmanın hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu gole çeviren İsa Fuat Dayı takımını rakibi karşısında tekrar öne geçirdi. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca Kars 36 Spor, Duğubayazıt Spor 2-1 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen taraf oldu. - KARS