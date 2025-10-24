Haberler

Kars 36 Spor, Bulanık Kop Spor ile Zorlu Maç İçin Hazırlanıyor

Kars 36 Spor, Bulanık Kop Spor ile Zorlu Maç İçin Hazırlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bölgesel Amatör Lig 1'inci grupta mücadele eden Kars 36 Spor, Bulanık Kop Spor karşılaşmasına galip gelerek şampiyonluk hedefini sürdürmek istiyor. Takım, hazırlıklarını teknik direktör Emir Barlas yönetiminde Kars Müstakil Atletizm Pisti Sahası'nda sürdürüyor.

Bulanık Kop Spor karşılaşmasını hazırlıklarını sürdüren Kars 36 Spor, karşılaşmadan galip ayrılarak çıkışını sürdürmeyi düşünüyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 1'inci grupta mücadele eden ve oynadığı 2 karşılaşmayı da kazanarak şampiyonluk yarışında ben de varım diyen yeşil beyazlı ekip, hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde konuk edeceği Bulanık Kop Spor hazırlıklarını sürdürüyor.

Grubunda 6 puan ile 2'ici sırada bulunan Kars 36 Spor, hazırlıklarını Teknik Direktör Emir Barlas, yönetiminde Kars Müstakil Atletizm Pisti Sahası'nda devam ediyor. Antrenmanlarda sporcuların hırslı ve istekli olmaları yönetim ve teknik heyetin dikkatini çekiyor.

Oynadıkları 2 karşılaşmadan 6 puan çıkardıklarını ifade eden Teknik Direktör Emir Barlas, "Hayal ettiğimiz yere ulaşmak için maç, maç gidiyoruz. Bu hafta Muş takımını burada konuk edeceğiz. Ona göre hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Rakibimizin eksik bölgelerini tespit edip, ona göre bir antrenman programı oluşturduk. Ona göre çalışmalarımız sürüyor. zor bir gruptayız. Özelikle deplasmanlar zorlu geçiyor. Biz kendi önümüze bakıyoruz. Amacımız lig sonunda hedefe ulaşmak" dedi.

Öte yandan Kars 36 Spor, Bulanık Kop Spor karşılaşmasının hakemleri de belli oldu. Karşılaşmayı Erzurum Bölgesi hakemlerinden Emrah Ergün yönetecek. Ergün yardımcılıklarını Muhammed İkbal Alkaşı, Ahmet Melih Yaşar yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi Ümit Berkay Karaoğlu, 26 Ekim 2025 Pazar günü oynanacak olan karşılaşma saat 14.00'de başlayacak. Karşılaşmaya tüm Karslılar davet edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi

CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin

İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Stoltenberg'in unutamadığı mısır anısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

Dünya gündemine oturan mısır anısı Erdoğan'a soruldu! Yanıtı olay
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Şehit babasına dilenci diyen şoför gözaltında! Bir de pişkinlik yaptı

Şehit babasına dilenci diyen şoför için hesap zamanı
Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı! Çocuklar büyük risk altında

Ülkeye sıçrayan yeni salgın 2 can aldı, bir yaş grubu tehdit altında
Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası kararı dopingi

CHP kararı sonrası Borsa'da sert hareketler! Kritik eşik aşıldı
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz

Fenerli yıldızın son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.