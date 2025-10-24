Kars 36 Spor, Bulanık Kop Spor ile Zorlu Maç İçin Hazırlanıyor

Bulanık Kop Spor karşılaşmasını hazırlıklarını sürdüren Kars 36 Spor, karşılaşmadan galip ayrılarak çıkışını sürdürmeyi düşünüyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 1'inci grupta mücadele eden ve oynadığı 2 karşılaşmayı da kazanarak şampiyonluk yarışında ben de varım diyen yeşil beyazlı ekip, hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde konuk edeceği Bulanık Kop Spor hazırlıklarını sürdürüyor.

Grubunda 6 puan ile 2'ici sırada bulunan Kars 36 Spor, hazırlıklarını Teknik Direktör Emir Barlas, yönetiminde Kars Müstakil Atletizm Pisti Sahası'nda devam ediyor. Antrenmanlarda sporcuların hırslı ve istekli olmaları yönetim ve teknik heyetin dikkatini çekiyor.

Oynadıkları 2 karşılaşmadan 6 puan çıkardıklarını ifade eden Teknik Direktör Emir Barlas, "Hayal ettiğimiz yere ulaşmak için maç, maç gidiyoruz. Bu hafta Muş takımını burada konuk edeceğiz. Ona göre hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Rakibimizin eksik bölgelerini tespit edip, ona göre bir antrenman programı oluşturduk. Ona göre çalışmalarımız sürüyor. zor bir gruptayız. Özelikle deplasmanlar zorlu geçiyor. Biz kendi önümüze bakıyoruz. Amacımız lig sonunda hedefe ulaşmak" dedi.

Öte yandan Kars 36 Spor, Bulanık Kop Spor karşılaşmasının hakemleri de belli oldu. Karşılaşmayı Erzurum Bölgesi hakemlerinden Emrah Ergün yönetecek. Ergün yardımcılıklarını Muhammed İkbal Alkaşı, Ahmet Melih Yaşar yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi Ümit Berkay Karaoğlu, 26 Ekim 2025 Pazar günü oynanacak olan karşılaşma saat 14.00'de başlayacak. Karşılaşmaya tüm Karslılar davet edildi. - KARS