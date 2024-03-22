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Kars 36 Spor Başkanı Ali Uçum'dan birlik beraberlik mesajı

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Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Ali Uçum, hafta sonu oynanacak olan Serhat Ardahan Spor karşılaşması öncesinde birlik beraberlik mesajı verdi.

Başkan Uçum, bir elmanın iki yarısı olan Kars 36 Spor ile Serhat Ardahan Spor karşılaşmasına tüm sporseverleri davet etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 10'uncu Grup 21'inci haftasında oynanacak Kars 36 Spor Serhat Ardahan Spor karşılaşması öncesinde açıklamada bulunan Başkan Ali Uçum, "Pazar günü oynanacak Kars 36 Spor, Serhat Ardahan Spor maçının sonucu ne olursa olsun kardeşlik kazanacak, dostluk kazanacaktır. Bir elmanın iki yarısı olan bu iki şehir, her alan da birlikte hareket etmeleri hasebiyle futbolda da kardeşlik birlik beraberlik ilkesi içerisin de hareket edecektir" dedi.

Serhat Ardahan Spor'u Kars'ta kendi evlerindeymiş gibi ağırlayacaklarını ifade eden Başkan Uçum, "Biz Kars 36 Spor olarak Serhat Ardahan Spor'u deplasmanda değil, kendi evlerinde ağırlayacağız. Centilmence dostça kendilerini karşılayıp ağırlayıp uğurlayacağız. Tüm Kars ve Ardahanlı hemşehrilerimizi de maçın atmosferini daha da güzelleştirmeleri için tribünlere bekliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Kars 36 Spor Serhat Ardahan Spor karşılaşmasını yönetecek hakemlerde belli oldu. Karşılaşmayı Van bölgesi hakemlerinden Furkan Hakkı Kütükoğlu yönetecek. Kütükoğlu'nun yardımcılıklarını Serkan Kaya ve Ali Mert Beyde yapacak.

24 Mart 2024 Pazar günü Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda oynanacak olan Kars 36 Spor Serhat Ardahan Spor karşılaşması saat 14.00'te başlayacak. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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