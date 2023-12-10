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Kars 36 Spor, Artvin Arhavi Spor'u 2-0 mağlup etti

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Kars 36 Spor, kendi sahasında ve seyircisi önünde Artvin Arhavi Spor'u 2-0 yenerek galibiyet elde etti. Karşılaşmayı Vali Ziya Polat da izledi.

Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Artvin Arhavi Spor'u 2-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 10'uncu grup karşılaşmasında Kars 36 Spor Arhavi Spor ile karşılaştı. Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda oynanan karşılaşmayı Vali Ziya Polat, Kulüp Başkanı Ali Uçum ile birlikte izledi.

Soğuk hava oynanan ve Kars 36 Spor'un rakibine oranla üstün oynadığı karşılaşmada yeşil beyazlı ekip attığı 2 golle rakibini yenmeyi başarırken, haftayı 3 puanla kapatan taraf oldu.

Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Ali Uçum, yeşil beyazlı ekibin rakibi karşısında genel üstün olduğunu ve aldıkları galibiyetten dolayı futbolcuları tebrik ettiğini belirtti. Uçum Vali Ziya Polat, karşılaşma sonunda Kars 36 Spor atkısı hediye etti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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