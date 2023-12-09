Kars 36 Spor Arhavi Spor Karşılaşmasının Hakemleri Belli Oldu

Kars 36 Spor Arhavi Spor karşılaşmasını yönetecek hakemler belli oldu. Karşılaşmayı Ağrı bölgesi hakemlerinden Muhammed Sevim yönetecek.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'nde Kars Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda 10 Aralık 2023 Pazar günü oynanacak olan Kars 36 Spor Artvin Arhavi Spor Karşılaşmasını Muhammed Sevim yönetecek. Sevim'in yardımcılıklarını Selami Dursun ve Ömer İnci yapacak. Karşılaşma saat 13.00'de başlayacak.

Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Ali Uçum, Kars 36 Spor, Arhavi Spor karşılaşmasına tüm sporseverleri davet etti. Yeşil beyazlı ekip için dönüm noktası olacak karşılaşmada taraftarların tribünde yerlerini alması isteyen Başkan Uçum, "Arhavi bizim için çok önemli bir karşılaşma olacak. Taraftarlarımızı bize destek olmaya davet ediyorum. Onların desteğiyle karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak yolumuza devam edeceğiz" dedi. - KARS