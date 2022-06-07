Kariyerine iki rekor sığdıran genç okçu Sıla, dünya şampiyonasına hazırlanıyor - Haberler

Antalya'daki Federasyon Kupası klasik yay sıralama atışlarında rekor kıran milli okçu Sıla Özdemir, uzak vadedeki hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi.

2016'da 11 yaşındayken başladığı okçulukta 2017'de kendi yaş kategorisinde Salon Türkiye Şampiyonluğuna ulaşan Sıla Özdemir, 2019'da katıldığı Türkiye Okullararası Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde 675 puanla Türkiye rekoru kırdı.

Bu yıl Fransa'daki Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda klasik yay kadınlar kategorisinde takım halinde ikinci olan, klasik yay uluslararası karışık takım yarışmasında da ikinciliği elde eden takımda yer alan 17 yaşındaki sporcu, 3 Haziran'da Antalya'da düzenlenen Gençler, Kadetler Federasyon Kupası'ndaki sıralama atışlarında 669 puan elde etti ve daha önce 659 olan Türkiye rekorunu eline geçirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye spor sporcusu Sıla, Antalya'daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde yeni rekorlar ve madalyalar için çalışmalarına devam ediyor.

Altı yıllık kariyerine iki rekor sığdıran Sıla Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa'daki Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nın kendisi için çok güzel bir deneyim olduğunu, farklı ülkelerden sporcularla tanıştığını, kendisini geliştirme fırsatı bulduğunu kaydetti.

"Yarışma olarak gerçekten benim için dolu dolu geçti." diyen Sıla, "Gerek sıralama anlamında, gerek eleme anlamında. Zaten takım olarak dünya ikincisi olduk. Unutamayacağım güzel bir yarışmaydı." ifadelerini kullandı.

"Hedefim olimpiyat şampiyonluğu"

Sıla Özdemir, bu yarışmanın ardından Antalya'daki Federasyon Kupası'nda klasik yayda sıralama atışlarında elde ettiği 669 puanla rekor kırdığını belirterek, "Rekorda gerçekten kendime inanıyordum, güveniyordum. Yani çok çalıştım buralara kadar geldim. Rekor geldiği için de çok mutluyum." diye konuştu.

Okçuluğun fiziksel bir spor olarak göründüğünü ancak daha çok psikolojik olduğunu kaydeden Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sporda psikolojimizi çok iyi korumamız lazım. Zaten fiziksel olarak antrenmanlarımızı yapıyoruz. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak antrenmanlarla böyle güzel sonuçlar geliyor. Bundan sonraki yakın hedefim İngiltere'deki Dünya Şampiyonası'nda bireysel derece almak. Uzak vadedeki hedefim de olimpiyat şampiyonluğu. Mete (Gazoz) abi, sporumuzu bütün ülkeye yaydı. Okçuluk daha popüler bir spor olma yolunda ilerliyor. Artık bilmeyen yok okçuluğu."

"Gelişimi çok sağlıklı ve başarılı"

Sıla'nın İzmir'deki bölge antrenörü Esen Dönmez de genç sporcunun Fransa'daki başarısının kendileri için sürpriz olmadığını, katıldığı ikinci uluslararası yarışmadan da madalyayla döndüğünü söyledi.

Sıla'nın azimli bir sporcu olduğunu, okçuluk için hayatında çeşitli fedakarlıklar yaptığını kaydeden Dönmez, "Gelişimi çok sağlıklı ve başarılı devam ediyor. Beklentimiz, bundan sonraki yıllarda dünya şampiyonluğu ve olimpiyatlarda Mete'den sonra bir altın madalya daha." diye konuştu.