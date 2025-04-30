Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı

Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürü: Polis korumaları yanlarında jammer getirirlerdi

Otel müdüründen "jammer" sorusuna ortalığı karıştıracak yanıt
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı
İstanbul'da günde 170 bin radyoloji görüntülemesi yapılıyor: Dünyada görülmeyen rakamlar

İstanbul'daki hastaneler rekor kırdı: Her gün 170 bin kişiye yapılıyor

Karius'un eşi mini elbisesiyle ortalığı yangın yerine çevirdi! Eski futbolcunun eşi çıldırdı

Karius'un eşi mini elbisesiyle ortalığı yangın yerine çevirdi! Eski futbolcunun eşi çıldırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Loris Karius'un eşi olan İtalyan spor muhabiri Diletta Leotta, canlı yayında giydiği mini elbiseyle program konuğu olan İtalyan eski futbolcu Federico Balzaretti'nin eşini çılgına çevirdi. Balzaretti'nin eşi açıklama yaparak, Abbagnato, Diletta Leotta'yı kıskandığını açıkladı.

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Alman kaleci Loris Karius'un eşi, bir televizyon programında giydiği kıyafetle gündem oldu.

Spor muhabiri olan Diletta Leotta, geçtiğimiz hafta sonu bir programda eski futbolcu Federico Balzaretti ile birlikte görev yaptı. Diletta Leotta'nın giydiği kıyafet sonrası İtalyan eski sol bek oyuncusu Federico Balzaretti'nin eşini çılgına döndürdü.

"ONU ÇOK KISKANIYORUM"

Balzaretti'nin eşi Eleonora Abbagnato, Diletta Leotta'nın eşini kışkırtmak amacıyla mini bir elbise giydiğini iddia etti. Abbagnato, bir programa katılıp yaptığı açıklamada, "Diletta Leotta kıvrımları olan ve güzel bir kadın. Kocamı ilk günkü gibi çok seviyorum ve onu çok kıskanıyorum. Onun yanında böyle giyinmesini çok sinir bozucu buluyorum." dedi.

KARIUS'UN EŞİ LEOTTA'DAN AÇIKLAMA

Bu açıklamalar İtalya'da gündem olurken Diletta Leotta da konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Güzel spiker, Abbagnato'ya cevap vererek, "Kötülük bakanın gözündedir. Her zaman büyük bir profesyonellik ve rahatlıkla çalıştım. Böyle yapmaya da devam edeceğim." şeklinde konuştu. Leotta ayrıca Balzaretti'yi programlarına konuk olarak çağırmaya devam edeceğini de söyledi.

KARIUS İLE AŞK DOLU BİR EVLİLİK

33 yaşındaki İtalyan muhabir ile Liverpool, Newcastle, Beşiktaş formaları giyen Loris Karius, 2024'ün Haziran ayında evlenmiş ve dünya evine girmişlerdi.

Karius'un eşi mini elbise giydi, eski futbolcu Balzaretti'nin eşi çılgına döndü

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.