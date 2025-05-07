AYM'den Sokak Hayvanları Yasası'nın iptal istemine ret

AYM'den sokak hayvanları yasasına ilişkin karar
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Dünyayı tedirgin eden gelişme! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Cezaevine gönderildiği konuşulan Ümit Karan'dan videolu mesaj

Cezaevine gönderildiği konuşulan Ümit Karan'dan videolu mesaj

Kargı İmam Hatip Ortaokulu'ndan Öğrenciler 'Anne İlk Maçım Projesi' ile Futbol Maçını İzledi

Kargı İmam Hatip Ortaokulu'ndan Öğrenciler 'Anne İlk Maçım Projesi' ile Futbol Maçını İzledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kargı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, 'Anne İlk Maçım Projesi' kapsamında Ahlatcı Çorum FK ile Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçını anneleriyle birlikte izledi. Proje, öğrencilerin ilk kez bir futbol maçına katılmalarını sağladı.

Kargı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, "Annemle İlk Maçım Projesi" kapsamında Ahlatcı Çorum FK - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçını tribünden izledi.

Okul müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, okulun Arapça öğretmeni Mehmet Kaya, sınıfındaki öğrencilerin henüz bir futbol maçını stadyumda izlemediğini fark edince, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK ile iletişime geçti.

Kulüp başkanı Oğuzhan Yalçın ve kulüp müdürü Özgür Yıldırım ile yapılan görüşmede, çocukların anneleri ile birlikte karşılaşmayı izlemeleri kararlaştırıldı.

Yalçın ve Yıldırım'ın desteğiyle hayata geçirilen "Anne İlk Maçım Projesi" kapsamında Kargı İmam Hatip Ortaokulu'ndan öğrenciler, anneleriyle birlikte Ahlatcı Çorum FK - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçını tribünden izledi.

Kaya, ev sahipliği ve projeye desteklerinden ötürü kulüp yöneticilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülaylar Altın'ın sahibi Mehmet İlhan Gülay tutuklandı

Gülaylar Altın'ın sahibi ifadeye gitti, tutuklandı
Devlet Bahçeli 99 gün sonra TBMM'de! Sırrı Süreyya Önder'e böyle veda etti

Bahçeli 99 gün sonra Meclis'te! Sırrı Süreyya Önder'e böyle veda etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor

Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.