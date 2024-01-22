Kaynaşlı Belediye Spor Kulübü, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Anısına Düzenlenen Karate Turnuvasında 9 Madalya Kazandı

DÜZCE(İHA) – Sakarya'da düzenlenen Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan anısına düzenlenen Karate Turnuvasında Kaynaşlı Belediye Spor Kulübü sporcuları 9 madalya ile döndüler.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan anısına her yıl olduğu gibi bu yılda düzenlenen iller arası Karate turnuvasına Kaynaşlı Belediye Spor kulübü sporcuları da mücadele etti. Sporcular 2 altın, 1 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 9 madalya ile şehre döndüler.

Kaynaşlı Belediye Spor Kulübü Karate Antrenörü Milli Sporcu Sabri Kıroğlu, "Sporcularımızı tebrik eder başarılarının devamını dileriz. Desteklerinden ötürü Kaynaşlı belediye başkanımız Birol Şahin 'ne teşekkür ederiz. Şampiyonların adresi Kaynaşlı Belediye Spor" dedi. - DÜZCE