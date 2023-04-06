Kararını verdi! Icardi, oynamak istediği takımı resmen açıkladı

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, Arjantin basınına geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başarılı forvet, "Paris'te dünyanın en iyileriyle oynadım ama o kıvılcım olmadı. Gerçekten sadece Galatasaray'da kalmak istiyorum" dedi.

Bonservisi PSG'de olan Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, TNT Sports Argentina'ya geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü gazeteci Bülent Timurlenk, Icardi'nin röportajından Galatasaray'la ilgili olan kısımları derledi.

KALMAK İSTİYOR

Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi olan dünyaca ünlü futbolcu, Galatasaray'da çok mutlu olduğunu ve burada kalmak istediğini ifade etti.

"BÜYÜK SAYGI GÖRÜYORUM"

Icardi, Galatasaray'la ilgili geleceği hakkında" "Gerçekten sadece Galatasaray'da kalmak istiyorum. Paris'te dünyanın en iyileriyle birlikteydim ama o kıvılcım olmadı benim için. Burada büyük saygı görüyorum" sözlerini sarf etti.

DERBİLERİN YILDIZI

Bu sezon Galatasaray'da 15 lig maçında 9 gol 6 asist yapan Icardi, Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 2 karşılaşmada 1 gol 1 asist üretti. Arjantinli yıldız bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında attığı gollerle, lider olan takımına büyük katkı verdi.