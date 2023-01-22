Galatasaray ve Beşiktaş'ı reddeden Hasan Ali, Sarı-Lacivertli formayı giyiyor

Adana Demirspor, Beşiktaş ve Galatasaray'la anılan Hasan Ali Kaldırım, Ankaragücü ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde gelmesi bekleniyor.

Tolga Ciğerci, Emre Kılınç, Taylan Antalyalı, Eren Derdiyok gibi büyük takımlarda forma giymiş isimleri kadrosuna katan Ankaragücü, Hasan Ali Kaldırım'la anlaşmak üzere. Hasan Ali'nin hafta içinde Sarı-Lacivertli formayı giymesi bekleniyor.

"ÇALIŞMA KÜLTÜRLERİMİZ FARKLI"

Medipol Başakşehir'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran tecrübeli sol bek için teknik direktör Emre Belözoğlu, "Çalışma kültürlerimizin farklı olduğunu gördük. Hasan Ali ile konuştum. Her iki taraf için de hayırlısı olsun" açıklamasını yapmıştı.

8 YIL FENERBAHÇE'DE OYNADI

2012'de Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Hasan Ali, 2020'nin yaz ayında kaptan olarak Sarı-Lacivertliler'den ayrılmıştı. 2020'de Başakşehir'le sözleşme imzalayan Hasan Ali, Ocak 2023'te İstanbul ekibiyle mukavelesini feshetti.