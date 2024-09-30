Atakan Karazor, milli takım tercihini yaptı

Stuttgart forması giyen Atakan Karazor için Almanya'dan A Milli Takım iddiası geldi. Sky'da yer alan habere göre, 27 yaşındaki futbolcu, A Milli Futbol Takımı için oynamaya karar verdi.

A MİLLİ TAKIM'I SEÇTİ

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın kısa süre önce Atakan ile temasa geçtiği ancak 27 yaşındaki futbolcunun tercihinin Türkiye olduğu belirtildi.

UYGUNLUK SAĞLANMIŞTI

TFF yönetimi, geçtiğimiz ay Atakan Karazor'un A Milli Takım'da oynaması için uygunluk sağlamıştı.

BU SEZON PERFORMANSI

27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Vincenzo Montella'dan davet alması halinde hayali gerçekleşecek. Stuttgart'ta bu sezon 8 maçta süre bulan Atakan Karazor, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.