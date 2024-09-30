Atakan Karazor, milli takım tercihini yaptı
Stuttgart forması giyen Atakan Karazor, milli takım tercihini yaptı. 27 yaşındaki futbolcu, Almanya Milli Takımı'ndan da teklif almasına rağmen A Milli Futbol Takımı için oynamaya karar verdi. TFF yönetimi, geçtiğimiz ay Atakan Karazor'un A Milli Takım'da oynaması için uygunluk sağlamıştı.
Stuttgart forması giyen Atakan Karazor için Almanya'dan A Milli Takım iddiası geldi. Sky'da yer alan habere göre, 27 yaşındaki futbolcu, A Milli Futbol Takımı için oynamaya karar verdi.
A MİLLİ TAKIM'I SEÇTİ
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın kısa süre önce Atakan ile temasa geçtiği ancak 27 yaşındaki futbolcunun tercihinin Türkiye olduğu belirtildi.
UYGUNLUK SAĞLANMIŞTI
TFF yönetimi, geçtiğimiz ay Atakan Karazor'un A Milli Takım'da oynaması için uygunluk sağlamıştı.
BU SEZON PERFORMANSI
27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Vincenzo Montella'dan davet alması halinde hayali gerçekleşecek. Stuttgart'ta bu sezon 8 maçta süre bulan Atakan Karazor, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.