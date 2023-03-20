Karamanlı bisikletçiler Kastamonu'dan madalyayla döndü

Karaman bisiklet takımı sporcuları Kastamonu'da düzenlenen Ulusal Yol Yarışları Bölgesel 3. grupta 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak zirvede yer aldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu 2023 yılı faaliyet programında yer alan ve Kastamonu'da düzenlenen Ulusal Yol Yarışları Bölgesel 3. Grupta bisiklet antrenörü Hasan Duman ve yardımcı antrenör Emre Öner eşliğinde 13 sporcu ile mücadele eden Karaman bisiklet takımı, U12, U15 ve U17 kategorilerinde elde ettiği başarılarla madalya kürsüsünde yer almayı başardı. Gençlik ve Spor Kulübü ile Atak İzcilik Spor Kulübü sporcularından oluşan Karaman ekibinde U17 kategorisinde mücadele eden Mustafa Kemal Gündoğdu ve U12 kategorisinde mücadele eden Fuat Görmen Türkiye Şampiyonu olurken, U15 kızlarda mücadele eden Erva Zenginoğlu Türkiye ikincisi oldu. Karaman bisiklet takımının bu başarısı ise kentte büyük bir coşkuyla karşılandı. Kastamonu'da düzenlenen yarışlarda dereceye giren sporcuların başarılarıyla gurur duyduklarını belirten Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, antrenör ve sporcuları kutlayarak başarılarının devamını diledi. - KARAMAN