Karaman Futbol Kulübü İlk Antrenmana Çıktı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele verecek olan Karaman Futbol Kulübü'nde yönetim krizinin aşılmasının ardından transferler devam ederken, takım ilk antrenmanına çıktı.

Kemal Kaynaş Stadyumu'nda yapılan ilk antrenmanı Kulüp Başkanı Suat Akbay ile yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlarda izledi. Antrenman öncesi Kulüp Başkanı Suat Akbay, Futbol Direktörü Kazım Nas ve Teknik Direktör Mehmet Yıldırım, birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak takımın son durumu hakkında bilgiler verdiler.

"Güzel günler göreceğiz"

Karaman Futbol Kulübü Başkanı Suat Akbay, yaşadığı belirsizlikler nedeniyle zorlu bir süreçten geçen takımımızı yaşatmak için Karaman sevdalıları olarak elimizi taşın altına koyduk" dedi.

Akbay, çok hızlı bir şekilde transferleri tamamladıklarını belirterek, "Kısmet olursa 18 Ağustos Pazar günü Kayseri'de takım olarak kampa gireceğiz. Bu süreçte bizi destekleyen şehrimizin esnafından, iş adamlarına kadar herkese teşekkür ederiz. Şehrimizin desteği ile takımımızı olabilecek en üst seviyelerde görmek istiyoruz. Şehrimizin destekleri ile güzel günler göreceğiz" diye konuştu.

"İyi bir takım kurduk"

Karaman Futbol Kulübü Direktörü Kazım Nas, geçen sezonki takıma göre iyi bir takım kurduklarını söyledi. Zorlu bir süreçten geçerek çok güçlü bir takım oluşturmaya çalıştıklarını belirten Nas, "İlk adımımız transfer komisyonu oluşturmaktı. Kısıtlı bir bütçeyle çok iyi bir kadro oluşturmaya çalıştık. Ekip ruhu ile bu takım çok iyi bir yere gelecektir. Bize maddi ve manevi destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güçlü bir taraftar desteğine ihtiyacımız var. Taraftarlarımız bizi asla yalnız bırakmasın. Biraz sabretsinler çünkü bu süreç biraz sabır isteyen bir süreç. 1 Eylül'de ilk maçımız var. Biz takımımızı daha yeni oluşturuyoruz. Bugün ilk antrenmanımıza çıktık. Bizim görevimiz en kısa sürede başarılı bir takım ortaya çıkarmak olacaktır. 3 gündür yoğun bir şekilde sabah saatlerine kadar çalışıyoruz. İnce eleyip sık dokuyoruz. Kadromuzu güçlendirmek adına 4 ya da 5 transfer daha yaparak ilk maçımıza hazır bir şekilde çıkacağız. Ben başarılı olacağımıza gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Taraftarlarımız sabırlı olsun"

Geçen seneden daha iyi bir takım kurduklarını ifade eden Karaman Futbol Kulübü Teknik Direktörü Mehmet Yıldırım ise "Önümüzde kısa bir süre var ama hiçbir şey için geç değil. 30 gün önce olsa daha farklı olabilirdik. Ancak şu ana kadar önümüzde kısa süre olmasına rağmen Kazım hocam ile kurduğumuz takımın son derece iyi bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Bütçemize imkanlarımıza göre çok güzel bir hazırlığımız var. Benim bir özelliğim var hiçbir şekilde şikayet etmem. Daha çok birbirlerini tanıyan oyuncularımız ile kadroyu kurduk. Böylece oyuncularımız kısa sürede birbirleri ile kaynaşacaklar. Çünkü süremiz çok kısa. Ligde ilk maçımız bu grupta en çok para harcayan Elazığspor'la. Bizim hedefimiz ilk maçta Elazığspor'u yenmek olacak. Bir futbol takımının lige hazırlanabilmesi için 6-8 hafta hazırlık yapması gerekiyor. Biz 4-5 haftadan sonra takımımızı rayına oturtacağız. Bu süreçte de herkesten biraz sabır ve anlayış bekliyoruz. Geçen seneden daha iyi takım kurduğumuza emin olabilirsiniz" diye konuştu. - KARAMAN