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Karaman FK Ziraat Türkiye Kupası'na Veda Etti

Karaman FK Ziraat Türkiye Kupası'na Veda Etti
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Turunda Karaman FK, Esenler Erokspor'a 2-0 yenilerek kupaya veda etti, goller Altar Han Hidayetoğlu ve Ertuğrul İdris Furat'tan geldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Karaman FK, sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor'a 2-0 yenilerek kupaya veda etti.

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Seyfettin Ünal, Sabri Öge,

Karaman FK: Mert Can Salık, Azad Filiz, Cem Aktaş, Muhammet Berkay Tekke (İlke Tankul dk. 62), Yunus Teke, Hüseyin Mert Uyanıker (Yusuf Yardımcı dk. 76), Sabrican Vural (Cihat Aktaş dk. 76), Abdulkadir Sönmez (Resul Türkkalesi dk. 44), Abdullah Sezgin, Ömer Faruk Yılmaz, Mehmet Bağcı

Yedekler: Mertcan Dağlı, Yasin Adem Böge, Polat Yaldır, Özdilek Yıldızhan, Hasan Akpınar, Özkan Taştemur

Teknik Direktör: Mehmet Yıldırım

Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı, Eşref Korkmazoğlu, Janne Lane (Metin Nilifırka dk. 18, Emir Atik dk. 78), Altar Han Hidayetoğlu, Francıs Nzaba, Abuzer Gaffar Toplu, Taveres Sılva, Sefa Narin, Oğuz Ceylan, Berkay Aydoğmuş (Fatih Soy dk. 78), Ertuğrul İdris Furat (Burak Çölkesenoğlu dk. 83)

Yedek: Ege Baran Sahillioğlu

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Altar Han Hidayetoğlu (dk. 20), Ertuğrul İdris Furat (dk. 81) (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Azad Filiz, Yunus Teke (Karaman FK), Metin Nilifırka (Esenler Erokspor) - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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