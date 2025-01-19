Karaman FK ve Elazığspor 1-1 Beraberlik ile Puanları Paylaştı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında Elazığspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Karaman FK'nın golü Resul Türkkalesi'nden penaltıdan gelirken, Elazığspor'un golü ise Maksut Taşkıran'dan geldi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Elazığspor ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Berkan Çetin, Cihad Buyurgan, Mustafa Güçer
Karaman FK: Mertcan Dağlı, Eyüpcan Delibalta, Azad Filiz, Polat Yaldır, Hüseyin Mert Uyanıker (Yusuf Tardımcı dk. 86), Sabrican Vural (Mehmet Bağcı dk. 89), Abdulkadir Sönmez (Resul Türkkalesi dk. 46), Cihat Aktaş, Anıl Gözütok (Metehan Mustafa Mollaoğlu dk. 65), Ömer Faruk Yıldırım, Özkan Taştemur,
Elazığspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Muhammet Ömer Çakı, Muhammed Gönülaçar, Ercan Coşkun, Kerim Frei, Beykan Şimşek, Yusuf Mert Tunç, Maksut Taşkıran (Melih İnan dk. 81), Ali Keten (Alpay Koldaş dk. 81), Mikail Koçak (Yağızcan Erdem dk. 71), Berşan Yavuzay,
Goller: Resul Tükkalesi (dk. 69 pen), (Karaman FK), Maksut Taşkıran (dk. 64), (Elazığspor)
Sarı kartlar: Resul Türkkalesi (Karaman FK), Ali Keten, Beykan Şimşek, Berşan Yavuzay, (Elazığspor) - KARAMAN