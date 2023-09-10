Karaman FK, Sarıyer'e 3-2 mağlup oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 3. haftasında Karaman FK, sahasında karşılaştığı Sarıyer'e 3-2 mağlup oldu. Maçta İbrahim Can, Taha, Fatih Selimhan ve Saruhan gol atan isimler oldu.