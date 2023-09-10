Karaman FK, Sarıyer'e 3-2 mağlup oldu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 3. haftasında Karaman FK, sahasında karşılaştığı Sarıyer'e 3-2 mağlup oldu. Maçta İbrahim Can, Taha, Fatih Selimhan ve Saruhan gol atan isimler oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 3. haftasında Karaman FK sahasında karşılaştığı Sarıyer'e 3-2 mağlup oldu.
Hakemler: Tayfun Sarı, Kürşathan Akın, Melih Kurtuluş
Karaman FK: Hayrullah Mert, Mete, Ahmet Furkan, Özcan (Sinan Georg dk. 86), İbrahim Can (Eray dk. 83), Oktay, Ömer Faruk, Berkan Burak, Ahmet Karademir (Emircan dk. 68), Kadir Kaan (Alper dk. 68), Polat (Selçuk dk. 68)
Sarıyer: Philipp Alexander, Sedat (Cuma dk. 46), Barış, Eray (Atakan dk. 88), Umut, Taha, Osman Tarık, Oğuzhan (Engin dk. 60), Oğuz Çetinkaya, Fatih Selimhan, Saruhan (Uygar Mert dk. 79)
Goller: İbrahim Can (dk. 42) (Karaman FK), Taha (dk.30, dk. 88), Fatih Selimhan (dk.33 k.k.), Saruhan (dk. 57), (Sarıyer)
Sarı kartlar: Ahmet Karademir, Berkan Burak, Oktay, (Karaman FK), Sedat, Barış, Taha, Oğuz Çetinkaya, Fatih Selşimhan, Osman Tarık, Umut, (Sarıyer) - KARAMAN