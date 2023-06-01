Karaman FK, Orduspor 1967'yi 1-0 mağlup etti
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TFF 3. Lig play-off 2. tur ilk maçında Karaman FK, evinde ağırladığı Orduspor 1967'yi 1-0 mağlup etti. Eşleşmede bir üst tura çıkacak takımın belirleneceği rövanş maçı, 6 Haziran Salı günü saat 20.00'de Yeni Ordu Stadyumu'nda yapılacak.
TFF 3. Lig play-off 2. tur ilk maçında Karaman FK, evinde ağırladığı Orduspor 1967'yi 1-0 mağlup etti.
Eşleşmede bir üst tura çıkacak takımın belirleneceği rövanş maçı, 6 Haziran Salı günü saat 20.00'de Yeni Ordu Stadyumu'nda yapılacak.
Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor