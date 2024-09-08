Üye Girişi
Haberler

Karaman FK, Menemen FK'ya 2-1 mağlup oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2. haftasında Karaman FK, konuk ettiği Menemen FK'ya 2-1 mağlup oldu. Maçta İlke (Karaman FK), Burak Yasin ve Mazlum (Menemen FK) gol attı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2. haftasında Karaman FK, konuk ettiği Menemen FK'ya 2-1 mağlup oldu.

Hakemler: Semih Kurt, Alp Osman Karaosmanoğlu, Ömer Yasin Gezer,

Karaman FK: Mertcan, Azad, Polat (Muhammet Berkay dk. 73), İlke (Hasan dk. 90), Süleyman (Resul dk. 73), Hüseyin Mert (Özdilek dk. 90+4), Sabrican (Eyüpcan dk. 46), Cihat, Ömer Faruk, Özkan, Mehmet,

Menemen FK: Bora, Muhammed Emir (Ömer dk. 90), Onur, Burak Yasin (İsmail dk. 76), Emre, Hakkı, Taner (Erhan dk. 58), Yakup Anıl (Erkan dk. 46), Mazlum, Eyüp, Onat Kutay (Seçim Can dk. 58),

Gol: İlke (dk. 45), (Karaman FK), Burak Yasin (dk. 29), Mazlum (dk. 90+4), (Menemen FK)

Sarı kartlar: Mehmet, Azad, (Karaman FK) Onat Kutay (Menemen FK) - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Menemen karaman Güncel Spor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın kaza yapması sonucu 4 askerimiz şehit düştü

4 askerimiz şehit düştü

 Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 23 kişi gözaltına alındı

Narin Güran soruşturmasında çok sayıda aile üyesine gözaltı

 AK Partili Ensarioğlu açık açık itiraf etti: Bilip de söylemememiz gereken şeyler var

"Bilip de söylemememiz gereken şeyler var"
Ailedeki ilk şüpheli ölüm değilmiş! 'Merdivenden düştü' diyerek konuyu kapatmışlar

'Merdivenden düştü' diyerek konuyu kapatmışlar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Hırvatistan Polonya CANLI izle! Hırvatistan Polonya maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? İsveç Estonya CANLI izle! İsveç Estonya maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? İsviçre İspanya CANLI izle! İsviçre İspanya maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? Türkiye'den "Kapıkule Sınır Kapısı" üzerinden çıkarsanız hangi ülkeye girmiş olursunuz? 8 Eylül Pazar Bulgaristan Kuzey İrlanda CANLI izle! Bulgaristan Kuzey İrlanda maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? Dünya tarihi boyunca yaşamış canlı türlerinden yaklaşık yüzde kaçının soyu tamamen tükenmiştir? 8 Eylül Pazar 300 bin TL soru! 1799'da Napolyon'un Mısır'ı işgali sırasında tesadüfen bulunan ve eski Mısır hiyerogliflerinin çözülmesini sağlayan Rosetta Taşı, günümüzde nerededir? Slovakya Azerbaycan CANLI izle! Slovakya Azerbaycan maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? Danimarka Sırbistan CANLI izle! Danimarka Sırbistan maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? Galatasaray 8-3 Esenler Erokspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Esenler maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Galatasaray Esenler Erokspor maçı kaç kaç, bitti mi? Golleri kim attı? MAÇ SKORU! GS Esenler maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
title