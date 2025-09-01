Karaman'da Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

Karaman'da düzenlenen Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, son gün yapılan yarışmalar ve ödül töreniyle tamamlandı.

Türkiye Kaykay Federasyonu 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Karaman'ın ev sahipliğinde düzenlenen Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, son gün yapılan 1000, 3000 ve 5000 metre yarışlarının ardından sona erdi. Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası standartlara sahip tekerlekli paten pistinde düzenlenen şampiyonaya 13 ilden yaklaşık 150 sporcu katıldı. U11, U13, U15, U17, U19 ve U19+ yaş kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmalarda sporcular kıyasıya mücadele etti. Takım kategorisinde Kocaeli birinci, İstanbul ikinci, Kayseri ise üçüncü olarak kürsüde yer aldı.

Kapanış töreninde konuşan Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, Karaman'daki tesisin ülke sporuna büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Öncelikle sayın valimize huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin ilk tekerlekli paten pistinin inşasını Karaman'da sağladı. Yaklaşık üç ay önce, sayın valimiz 'Türkiye Şampiyonası'nı Karaman'da yapmak istiyoruz' diyerek bizden talepte bulundu. Biz de bu talebi memnuniyetle karşıladık. Ancak böylesine büyük ve anlamlı bir organizasyonun, bu kadar kısa sürede bu denli başarıyla gerçekleşeceğini açıkçası tahmin etmemiştik. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu tesisin, gelecekte ülkemize nice şampiyon sporcular kazandıracağına inanıyorum" dedi.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ise Karaman'a kazandırılan spor tesisinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Karaman olarak çok kısa bir sürede böyle bir tesisi bu şehre, bu ülkeye kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde tesisin karşı tarafına modern bir tribün yapacağız, çevresini ağaçlandırarak daha estetik bir hale getireceğiz ve burayı gerçek anlamda bir sportif merkez haline getirmeyi hedefliyoruz. Paten sporunun her alanında yapılacak etkinliklerin, şampiyonaların, bölge finallerinin ve hatta milli takım kamplarının şehrimizde gerçekleştirilmesini arzu ediyoruz. Hem spora gönül vermiş biri olarak hem de kadim geçmişe sahip Karaman'ın tanıtımı açısından bu tesisin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Şampiyona sonunda dereceye giren sporculara ve takımlara kupa ve madalyaları Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız ile protokol üyeleri tarafından verildi. - KARAMAN