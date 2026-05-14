Tekerlekli Paten Türkiye Birinciliği 1. Etap Yarışmaları Karaman'da tamamlandı

Karaman'da düzenlenen 749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri kapsamında Tekerlekli Paten Türkiye Birinciliği Grup Eleme Turu 1. Etap Yarışmaları tamamlandı. Yaklaşık 460 sporcunun katıldığı organizasyonda madalya kazanma mücadelesi verildi.

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından 10-13 Mayıs 2026 tarihleri arasında Karaman Yeni Paten Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyon, geniş bir katılımla tamamlandı. Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 460 sporcunun katıldığı yarışmalarda; U11, U13, U15, U17, U19 ve U19+ kategorilerinde kadınlar ve erkekler klasmanlarında madalya mücadelesi verildi. Üç gün süren organizasyonda sporcular, bir üst etap ve Türkiye Şampiyonası'na katılabilmek için etap puanı toplamaya çalıştı.

Yarışmaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları, Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz ve il protokolü tarafından takdim edildi.

Vali Hayrettin Çiçek, organizasyonun başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri kapsamında ilimizde gerçekleştirilen Tekerlekli Paten Türkiye Birinciliği Grup Eleme Yarışmalarını başarıyla tamamlamanın memnuniyetini yaşıyoruz. Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcularımızı Karaman'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Organizasyonda emeği geçen federasyonumuza, hakemlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
