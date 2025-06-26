Karaman'da Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Yapıldı

Karaman'da Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Yapıldı
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Karaman'da Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na 19 ilden 28 takım katıldı. Ekipler, yöresel kıyafetleriyle performans sergileyerek derece elde etmeye çalıştı. Organizasyonun sonucunda Egem Dans Halk Oyunları Spor Kulübü düzenlemeli, Hatay Depki Halk Oyunları Spor Kulübü ise düzenlemesiz dalda şampiyon oldu.

Karaman'da Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 19 ilden 28 takım katıldı.

Şampiyonada yöresel kıyafetleriyle sahneye çıkan ekipler, dereceye girebilmek için hakem heyeti önünde performanslarını sergiledi.

Vali Mehmet Fatih Çiçekli ve il protokolü, Türkiye'nin bazı yörelerine ait kıyafetlerle etkinliğe katıldı.

Organizasyonda düzenlemeli dalda Egem Dans Halk Oyunları Spor Kulübü, düzenlemesiz dalda Hatay Depki Halk Oyunları Spor Kulübü şampiyon oldu.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Spor
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