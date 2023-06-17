Karaman'da Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası başladı

Karaman'da düzenlenen Adil Türk, Cemal Toman Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası ilk gün müsabakalarıyla başladı. 75 ilden 953 kulüp ve 20 sıklette 3 bin 105 sporcu katılıyor. Şampiyonanın ilk gününde erkeklerde 48 - 55 kilo, kadınlarda 44 - 68 kiloda müsabakalar yapılacak. Şampiyonanın resmi açılış töreni ise 19 Haziran Pazartesi günü yapılacak.