Karaman'da Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası başladı
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Karaman'da düzenlenen Adil Türk, Cemal Toman Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası ilk gün müsabakalarıyla başladı. 75 ilden 953 kulüp ve 20 sıklette 3 bin 105 sporcu katılıyor. Şampiyonanın ilk gününde erkeklerde 48 - 55 kilo, kadınlarda 44 - 68 kiloda müsabakalar yapılacak. Şampiyonanın resmi açılış töreni ise 19 Haziran Pazartesi günü yapılacak.
Karaman'da, Adil Türk, Cemal Toman Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası ilk gün müsabakalarıyla başladı.
Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 75 ilden 953 kulüp ve 20 sıklette 3 bin 105 sporcu katılıyor. Toplamda 6 gün sürecek şampiyonanın ilk gününde erkeklerde 48 - 55 kilo, kadınlarda 44 - 68 kiloda müsabakalar yapılacak.
Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, 6 gün sürecek şampiyona için sporseverleri tribünlere beklediklerini söyledi.
Şampiyonanın resmi açılış töreni ise 19 Haziran Pazartesi günü 15.00'de Merkez Spor Salonu'nda yapılacak.