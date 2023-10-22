Karamağara Kanyonu, dalış tutkunlarının vazgeçilmezi olacak

Enkaz kentin 'gizli cenneti' dalış tutkunlarının vazgeçilmezi olacak

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkan Vekili Levent Ucuzal: "Volkanik, inanılmaz kanyon yarıklar var"

HATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bulunan ve 'gizli cennet' olarak bilinen Karamağara Kanyonu, açılan dalış merkeziyle birlikte dalış tutkunlarının vazgeçilmezi haline gelecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da depremin yaraları sarılıyor. Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bulunan ve ilçe merkezine 22 kilometre mesafedeki 'gizli cennet' olarak bilinen Karamağara Kanyonu'na dalış merkezi açıldı. Yayladağı Belediyesi tarafından açılışı gerçekleştirilen dalış merkeziyle birlikte bölge dalış tutkunlarının vazgeçilmezi haline gelecek. Geçtiğimiz günlerde milli sporcu Şahika Ercümen de eşsiz güzelliğiyle mest eden kanyonda dünya rekorunu kırmıştı.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, Şahika Ercümen'in Karamağara Kanyonu'nda elde ettiği başarıya değinerek, "Bizim için gerçekten gurur verici bir gün geride kaldı. Yayladağı ilçesi Karamağara bölgesinde milli sporcumuz, gururumuz Şahika Ercümen, Türk bayrağımızı göndere çekti. 106 metre ile dalışla dünya rekorunu kırdı. Yaklaşık bir aydır Yayladağ Belediye ekiplerimiz ve sahada bu dünya rekoru için hazırlık çalışmalarına girdik. Tabii üç hedefimiz vardı burada. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına ithafen dünya rekoru kırmak, ikinci hedefimiz Hatay'a nefes ol sloganıyla yola çıktık. Hatay deprem bölgesi malumunuz. Dünyada farkındalık oluşturmak ve normalleşme süreci için önemli bir hedefti. O hedefi de başardığımıza inanıyoruz. Üçüncü hedefimiz ise Yayladağı ilçesi Karamağara bölgemiz. O bölgede Yayladağı Belediyesi olarak dalış okulu ve yenileme alanlarını yapmıştık. Bu bölgeye dalış merkezi açarak dünyaya tanıtmak istiyorduk. Dünya rekorunun bu bölgede kırılması özellikle burayı dalış merkezine açmamıza sebep oldu. Hedeflerimizin hepsine ulaştık. Biz buradan tekrar tekrar gururla, milli sporcumuz Sayın Şahika Ercümen'e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

"Volkanik, inanılmaz kanyon yarıklar var"

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkan Vekili Levent Ucuzal, Karamağara Kanyonu'nun güzelliğine değinerek, "Burası mükemmel. Bugün değil, birkaç gündür buradayız. Antrenmanları da burada yaptık. Çok güzel bir yer. Bizim de buranın tanıtımına birazcık katkımız olduysa çok mutluyuz gerçekten. Çünkü buranın doğal güzelliği inanılmaz. Birçok yeri çok güzel diye gösterirler bize gittiğimiz birçok yerde. Hele Avrupa'da bu çok modadır. Yani gidersiniz saçma sapan bir yere bakarsanız millet acayip güzel gösteriyor. Şuranın güzelliğine bakıp doğaya bakın. Topraktan verim fışkırıyor. Her yer güzel meyveler, sebzeler. Havası çok güzel. Volkanik, inanılmaz kanyon yarıklar var. Çok cezbedici, çok heyecan verici şeyler var. Dalış da çok heyecanlıydı zaten. Dalış merkezi açıldı. Zaten belediyenin ortaklığı ile yapılan bir merkez. Yani altyapı gelmiş. Yolu, o eski tehlikeli ortadan kalkmış. Çok güzel bir yol yapılmış. Bu da demektir ki erişim kolaylaştı. Bununla beraber güzel bir tesis yapılmış. Her şey var içerisinde. O yüzden çocuklar için, gençler için ve yetişkinler için tabii ki çok güzel bir imkan oluşturacak bölgeye" şeklinde konuştu.