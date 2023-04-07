Karakteri de futbolculuğu kadar sağlam! Kerem Aktürkoğlu'ndan Filistin paylaşımı

Galatasaray'ın başarılı futbolcularından Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in Gazzeye saldırışının ardından Filistin paylaşımı yaptı. Milli futbolcunun bu paylaşımı büyük beğeni topladı.

Galatasaray Forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesaplarından Filistin'e destek paylaşımında bulundu.

KEREM'DEN FİLİSTİN PAYLAŞIMI

Geçtiğimiz hafta Kudüs'te yaşanan olaylar sonrası dünya basını ayağa kalkarken, sarı-kırmızılıların yıldız oyuncusu Kerem'de tepkisiz kalmadı. 24 yaşındaki genç futbolcu, yapmış olduğu paylaşımda, "Mescid-i Aksa sadece Filistinlilerin değil, bütün Müslümanlarındır. Zulmün olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur." ifadelerinin yer aldığı bir görsel paylaştı.

İşte Kerem'in yapmış olduğu o paylaşım;

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray'ın 24 yaşındaki başarılı futbolcusu Kerem, sarı-kırmızılı formayla bu sezon çıktığı 29 karşılaşmada 8 gol atarken 4'de asist yaptı.