Karakeçili Ortaokulu Kız Hokey Takımı Türkiye Şampiyonu

Karakeçili Ortaokulu Kız Hokey Takımı, Muğla'da düzenlenen Okul Sporları Hokey Küçük Kızlar Türkiye Birinciliği müsabakalarında şampiyon oldu. Yarı finalde Muğla Cumhuriyet Ortaokulu takımını 4-0 mağlup ederek finale kalan Karakeçili Ortaokulu takımı, finalde Denizli Fevzi Tokat Ortaokulu takımını penaltılarda 4-1 yenerek kategorilerinde Türkiye birincisi oldu. Okul müdürü Hakan Kayalı, okulun akademik ve sportif amaçlarına ulaşması için öğrencilere tüm imkanların sunulmaya çalışıldığını söyledi.

Karakeçili Ortaokulu Kız Hokey Takımı, Muğla'da düzenlenen Okul Sporları Hokey Küçük Kızlar Türkiye Birinciliği müsabakalarında şampiyon oldu.

Yarı finalde Muğla Cumhuriyet Ortaokulu takımını 4-0 mağlup ederek finale kalan Karakeçili Ortaokulu takımı, finalde Denizli Fevzi Tokat Ortaokulu takımını penaltılarda 4-1 yenerek kategorilerinde Türkiye birincisi oldu.

Okul müdürü Hakan Kayalı, AA muhabirine, okulun akademik ve sportif amaçlarına ulaşması için öğrencilere tüm imkanların sunulmaya çalışıldığını söyledi.

Elde edilen başarının anlamlı olduğunu dile getiren Kayalı, "Başarının elde edilmesinde emeği geçen yetkililere, öğretmenlerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu birincilik ilimize ve ilçemize hayırlı olsun." dedi.