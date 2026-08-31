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Fatih Karagümrük - Kayserispor maçını Ozan Ergün yönetecek

Fatih Karagümrük - Kayserispor maçını Ozan Ergün yönetecek
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TFF 1. Lig'in 5. haftasında 02 Eylül Çarşamba günü Fatih Karagümrük ile Kayserispor arasında İstanbul Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak maçta hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Ergün'ün yardımcılıklarını Murathan Çomoğlu ve Buğra Can Semercioğlu, dördüncü hakemliği ise Halil Erdoğan üstlenecek.

TFF 1. Lig'in 5. Haftasında Fatih Karagümrük ile Kayserispor arasında 02 Eylül Çarşamba günü oynanacak mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

Kayserispor 1. Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile İstanbul Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi İstanbul Bölgesi Hakemi Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Murathan Çomoğlu ve Buğra Can Semercioğlu yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Halil Erdoğan olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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