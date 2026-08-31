Fatih Karagümrük - Kayserispor maçını Ozan Ergün yönetecek

TFF 1. Lig'in 5. Haftasında Fatih Karagümrük ile Kayserispor arasında 02 Eylül Çarşamba günü oynanacak mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

Kayserispor 1. Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile İstanbul Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi İstanbul Bölgesi Hakemi Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Murathan Çomoğlu ve Buğra Can Semercioğlu yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Halil Erdoğan olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı