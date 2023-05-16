Karagümrük ile Adana Demirspor 8. randevuda

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Adana Demirspor ile 8. kez rakip olacak.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Adana Demirspor ile 8. kez rakip olacak.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük, yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ligde kırmızı-siyahlılar, 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile topladığı 44 puanla 9. sırada yer alıyor. Mavi-lacivertliler ise 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 60 puanla 4. basamakta bulunuyor.

Süper Lig'de 8. randevu

İki takım Süper Lig'de 8. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 7 maçta Karagümrük, 4 galibiyet elde ederken, Adana Demirspor ise 3 kez üstünlük kurdu. Söz konusu mücadelelerde kırmızı-siyahlı takım, 14 kez rakip fileleri havalandırırken, Adana temsilcisi de 10 gol buldu.

Sezonun ilk yarısında Adana'da oynanan müsabaka Adana Demirspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti.

Karagümrük iç saha karnesi

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 15 iç saha mücadelesine çıkan İstanbul ekibi, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde ederek, 20 puan topladı. Karagümrük, söz konusu maçlarda 33 gol atarken, kalesinde de 28 gole engel olamadı.

Fatih Karagümrük, ligde evinde Adana Demirspor'a karşı hiç mağlup olmadı.

Bertolacci cezalı, iki futbolcu sınırda

Ev sahibi Karagümrük'te sarı kart cezası sebebiyle Bertolacci forma giyemeyecek. Rayyan Baniya ve Ebrima Colley ise ceza sınırındaki isimler. Bu futbolcular, yarın kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Düdük Kadir Sağlam'da

Zorlu müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ogün Kamacı yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak. - İSTANBUL