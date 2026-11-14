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Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürü Dalkılıç, Ereğli Demirspor'a başarı diledi

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Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürü Dalkılıç, Ereğli Demirspor'a başarı diledi
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç, yeni sezon öncesinde Ereğli Demirspor'u ziyaret ederek başarı diledi. Dalkılıç gençlerin spora teşvik edilmesini isterken, Kulüp Başkanı Kaan Kocaman ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç, Ereğli Demirspor'u ziyaret ederek yeni sezon öncesinde futbolculara ve kulüp yönetimine başarı dileklerini iletti.

Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç, Ereğli Demirspor karşılaşması öncesinde kulübü ziyaret etti. Genç futbolcularla bir araya gelen Dalkılıç, sporun ve gençlerin desteklenmesinin önemine dikkat çekerek takıma yeni sezonda başarılar diledi.

Genç futbolcuların oluşturduğu takımı takdir eden Dalkılıç, "Gençlerimiz spora teşvik edilmelidir. Maşallah, gencecik bir takım olmuşsunuz. Kapımız her daim size açıktır. Yeni sezonda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ereğli Demirspor Kulüp Başkanı Kaan Kocaman ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kıymetli müdürümüz bizleri onurlandırdı. Maçımızın şeref konuğu olarak kendisini ağırlamak mutluluk verici. Gençlere sahip çıkan müdürümüze teşekkür ederim" dedi.

Dalkılıç'ın genç sporculara verdiği destek ve samimi yaklaşımı kulüp yönetimi ve futbolcular tarafından memnuniyetle karşılandı. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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