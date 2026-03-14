Karadeniz derbisini kazanan Trabzonspor, Fenerbahçe'yi yakaladı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 1-0'lık skorla kazandı.

ONUACHU TEK ATTI, MAÇI KAZANDIRDI

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 51. dakikada Paul Onuachu kaydetti. Ligde üst üste 8 maçta da ağları havalandıran Nijeryalı golcü, toplamda 21'nci golünü attı. Onuachu, attığı golün ardından tribünlere hafta içinde hayatını kaybeden yardımcı antrenör Orhan Kaynak'ın formasını gösterdi.

ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte üst üste dördüncü kez kazanan Trabzonspor, 57 puana yükselerek Fenerbahçe ile puanını eşitledi. Son 3 maçta kazanan Çaykur Rizespor, 30 puanda kaldı. Ligin gelecek maç haftasında Trabzonspor, ikas Eyüpspor'a konuk olacak.