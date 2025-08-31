Karadeniz derbisinde Trabzonspor son anlarda yıkıldı
Süper Lig'in 4. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Samsunspor beraberlik golünü 88. dakikada buldu.
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Papara Park Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle bitti.
TRABZONSPOR SON ANLARDA YIKILDI
Trabzonspor, 16. dakikada Paul Onuachu'nun attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Karşılaşmanın son anları oynanırken 88. dakikada Samsunspor Marius Mouandilmadji'nin golüyle skora denge getirdi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, puanını 10'a, bir maç eksiği olan Samsunspor ise 7'ye yükseltti. Ligin bir sonraki maçında Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Samsunspor ise Antalyaspor'u evinde konuk edecek.