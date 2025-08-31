Karadeniz derbisinde Trabzonspor son anlarda yıkıldı

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Papara Park Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle bitti.

TRABZONSPOR SON ANLARDA YIKILDI

Trabzonspor, 16. dakikada Paul Onuachu'nun attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Karşılaşmanın son anları oynanırken 88. dakikada Samsunspor Marius Mouandilmadji'nin golüyle skora denge getirdi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, puanını 10'a, bir maç eksiği olan Samsunspor ise 7'ye yükseltti. Ligin bir sonraki maçında Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Samsunspor ise Antalyaspor'u evinde konuk edecek.