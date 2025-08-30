Karadeniz Derbisi: Trabzonspor ve Samsunspor 55. Randevuda

Trabzonspor ile Samsunspor, yarın Trabzon'da yapacakları karşılaşmayla ligde 55. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un 1974-1975 sezonunda lige çıkmasıyla başlayan "Karadeniz derbisinde" daha çok gülen taraf bordo-mavili takım oldu.

Bordo-mavililer, geride kalan 54 lig maçında galibiyetlerde Samsunspor'a karşı 30-13'lük üstünlük sağladı. 11 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un 97 golüne, Samsunspor 48 golle karşılık verdi.

Trabzon'da 27 maçın 21'ini ev sahibi takım kazandı

Trabzonspor, sahasında Samsunspor'a karşı bariz üstünlük sağladı.

Bordo-mavililer, sahasında 27 maçın 21'inden galibiyetle ayrılmayı başardı. Konuk takım, 3 kez kazanırken 3 karşılaşmada ise taraflar yenişemedi.

Trabzonspor, bu maçlarda rakip fileleri 65 kez havalandırırken kalesinde 19 gol gördü.

Sahasındaki son 6 maçı kaybetmedi

Trabzonspor, sahasında Samsunspor ile oynadığı son 6 maçı kaybetmedi.

En son sahasında 2002-2003 sezonunda 1-0'lık mağlubiyet yaşayan bordo-mavili ekip, 2003-2004 sezonunda 2-1, 2004-2005 sezonunda 3-0, 2005-2006 sezonunda 2-1, 2011-2012 sezonunda 4-0, 2023-2024 sezonunda 2-1 galip geldi. Geçen sezon ise taraflar sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.