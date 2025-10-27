Karadağ'da 15 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'ndan 16 Madalya

Karadağ'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcular, 1 altın, 4 gümüş ve 11 bronz madalya elde etti.

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre Budva kentindeki şampiyonayı ay-yıldızlı sporcular, 16 madalyayla tamamladı.

Organizasyonda madalya kazanan sporcular şöyle:

Altın: Esmanur Yurtsever (57 kilo)

Gümüş : Berna Akardere (42 kilo), Yağmur Eryurt (75 kilo), Fatima Amine Seferoğlu (54 kilo), Yağız Kıymaz (52 kilo)

Bronz: Nedime Bolat (+80 kilo), Miray Şahin (80 kilo), Ceyda Kuru (52 kilo), Ümmügülsüm Arlı (46 kilo), Naz Şenel (60 kilo), İvana Kılcı (63 kilo), Ercihan Demirhan (63 kilo), Arda Fidan (66 kilo), Yenerhan Eroğlu (75 kilo), Burak Gediağaç (80 kilo), Hamza Karafazlıoğlu (+90 kilo).

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, "Bu sonuç, Türk boksunun altyapıdan yetişen sporcularıyla geleceğe güvenle bakabileceğinin en somut göstergesidir. Sporcularımız yalnızca kazandıkları madalyalarla değil, gösterdikleri mücadele, disiplin ve azimleriyle de bizlere büyük bir umut verdi. Federasyon olarak bizler, gençlerimizin gelişimi için her türlü imkanı seferber etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.