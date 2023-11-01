Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Karacabey Belediyespor, Bornova 1877'ye 4-0 yenildi ve Bornova 1877 bir üst tura yükseldi.

Karacabey Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası'nda Bornova 1877'ye 4-0 mağlup oldu

STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Kemal Ögen, Mehmet Sonay, Tufan Selvi

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin Arslan, Onur Öztonga (Dk.46 Alperen Özşahin), Burak Karapınar, Ahmet Memiş, Özgür Güler (Dk.46 Abdullah Balikuv), Mehmet Bağlı, Selimcan Temel, Ersel Aslıyürek, Berat Satılmış (Dk.67 Burak Aydın), Ali Aydemir (Dk.46 Sinan Akaydın), Namık Barış Çelik (Dk.46 Ömer Faruk Yücel)

BORNOVA 1877: Murat Demir, Sabahattin Destici (Dk.70 Emre Turan), Fırat İnal (Dk.79 Yakal Taylan), Mehmet Taşçı, Birkan Öksüz, Arda Abbak, Oğuz Erk, Yılmaz Can Taşkıran (Dk.63 Egemen Baysal), Murat Arslan (Dk.70 Mete Şentürk), Berkay Eyolcu (Dk. 63 Emircan Koku), Göksu Türkdoğan

GOLLER: Dk.5 Murat Arslan, Dk.52 Berkay Eyolcu, Dk.65 Göksu Türkdoğan, Dk.84 Egemen Baysal (Bornova 1877)

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur karşılaşmalarında Karacabey Belediyespor, sahasında Bornova 1877'ye 4-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Bornova 1877, bir üst tura yükseldi.

(FOTOGRAFLI)