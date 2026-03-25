Haberler

Karacabey Belediyespor - Karaman Futbol Kulübü: 1-0

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 32. hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında Karaman Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Levent Buğra Vartemel, Uğur Başdaş, Alişan Küçükkoçak

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin Arslan – Yusuf Ziya Gümüş, Oğuz Çolak, Doğanay Kılıç (Dk.81 Furkan Yasin Yalçın), Muhammed Enes Yılmaz (Dk.90 Kayra Palabıyık), Mehmet Özdıraz (Dk.81 Baran Engül), Osman Kocaağa, Berke Özgün, Nejdet Nezir Bilin, İbrahim Can Köse (Dk.90 Abdullah Uysal), Melik Derin (Dk.72 Muhammed Ali Yılmaz)

KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ: Yakup Mert Çakır – Azad Filiz, Mustafa Emir Meşe (Dk.52 Umut Çınar), Cem Aktaş, Fatih Kızılay, Mustafa Çolak (Dk.65 Furkan Koyuncu), Yasin Küçük, Umut Buğra Çınar (Dk.52 Ahmet Gümüş), Serkan Özenç (Dk.81 Berat Askan), Hasan Akpınar, Mustafa Murat Uslu

GOL: Dk. 3 Mehmet Özdıraz ( Karacabey Belediyespor)

SARI KARTLAR: İbrahim Can Köse, Baran Engül ( Karacabey Belediyespor) – Mustafa Çolak, Berat Askan, Mustafa Meşe ( Karaman Futbol Kulübü)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

