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Karacabey Belediyespor'da 5 imza

Karacabey Belediyespor'da 5 imza
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KARACABEY Belediyespor, dış transferde üç, iç transferde ise iki futbolcuyla sözleşme imzaladı.

KARACABEY Belediyespor, dış transferde üç, iç transferde ise iki futbolcuyla sözleşme imzaladı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Karacabey Belediyespor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Karacabey Belediyespor, iç transferde Niyazi Batuhan Salman ve Doğanay Kılıç ile birer yıllık sözleşme imzalarken; dış transferde Elazığspor'dan orta saha oyuncusu Ahmet Ertuğrul Öztürk, Eyüpspor'dan kanat oyuncusu Arda Yumurtacı ve Bursa Yıldırımspor'dan sağ bek Abdulkadir Dursun ile üçer yıllık sözleşme imzaladı.

Karacabey Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "Bu anlaşmaların hem futbolcularımız hem de kulübümüz adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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