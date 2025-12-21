Haberler

Karacabey Belediyespor, Beykoz Anadoluspor'u 3-1 mağlup etti

Karacabey Belediyespor, Beykoz Anadoluspor'u 3-1 mağlup etti
Güncelleme:
2'nci Lig'in 17'nci haftasında Karacabey Belediyespor, sahasında Beykoz Anadolu Spor ile karşılaştı ve maçı 3-1'lik skorla kazandı. Maçta golleri İbrahim Can Köse ve Talha Yünkuş (2 gol) atarken, Beykoz Anadolu Spor'un tek golü Enes Durmuş'tan geldi.

STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker;

HAKEMLER: Abdullah Volkan Aydın, Halil Tolgahan Demir, Ahmet Fındık

KARACABEY BELEDİYESPOR: Taha Ayan - Abdullah Balıkçı (Dk. 90 Azat Çakar), Sedat Cengiz (Dk. 90 Kayra Palabıyık), Muhammed Enes Yılmaz (Dk. 83 Ökkeş Karaoğlu), Osman Kocaağa, Berke Özgün, Abdullah Balıkuv (Dk. 83 Berke Erdemer), Nejdet Nezir Bilin, İbrahim Can Köse, Talha Yünkuş, Fahri Pınar

BEYKOZ ANADOLU SPOR: Kurtuluş Yurt - Seçkin Batuhan Fırıncı, Muhammed Enes Durmuş, Zihni Temelci, Dursun Ali Emirhan Topal (Dk. 36 Yunus Emre Mertoğlu), Erkan Arda Çağdaş, Turan Tuzlacık, Ozan Papaker, Görkem Yalçıner, Alp Kocaş, Berat Ali Genç

GOLLER: Dk. 16 İbrahim Can Köse, Dk. 20 ve Dk. 32 Talha Yünkuş ( Karacabey Belediyespor) - Dk.83 Enes Durmuş (Beykoz Anadolu Spor)

SARI KARTLAR: Berke Erdemer ( Karacabey Belediyespor) - Yunus Emre Mertoğlu, Enes Durmuş, Turan Tuzlacık (Beykoz Anadolu Spor)

2'nci Lig'in 17'nci haftasında Karacabey Belediyespor sahasında konuk ettiği Beykoz Anadoluspor'u 3-1 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
