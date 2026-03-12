Safranbolu'da okul sporları atletizm yarışları gerçekleşti

Karabük'te Okul Sporları Puanlı Atletizm İl Birinciliği müsabakaları Safranbolu Atletizm Pisti'nde gerçekleştirildi.

Yıldız ve küçükler kategorilerinde düzenlenen yarışmalarda sporcular farklı branşlarda dereceye girebilmek için mücadele etti.

Yıldız kız-erkek ve küçükler kız-erkek kategorilerinde düzenlenen yarışmalarda sporcular kıyasıya yarıştı.

Müsabakalarda gülle atma, 60 metre, 800 metre, cirit atma ve yüksek atlama branşlarında yarışan sporcular, dereceye girebilmek için performanslarını sergiledi.

Gün boyunca süren yarışmalarda genç sporcuların ortaya koyduğu mücadele ve heyecan dikkat çekti.

Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara ödülleri; Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Safranbolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sedat Adakan, Şube Müdürü Serdar Ali Osman Sevim ve Atletizm İl Temsilcisi Okan Özyaman tarafından takdim edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı