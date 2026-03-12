Haberler

Safranbolu'da okul sporları atletizm yarışları gerçekleşti

Safranbolu'da okul sporları atletizm yarışları gerçekleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te düzenlenen Okul Sporları Puanlı Atletizm İl Birinciliği müsabakaları, Safranbolu Atletizm Pisti'nde gerçekleştirildi. Yıldız ve küçükler kategorilerinde mücadele eden sporcular, çeşitli branşlarda dereceye girmek için yarıştı. Müsabakalarda ödüller, yetkililer tarafından kazananlara verildi.

Karabük'te Okul Sporları Puanlı Atletizm İl Birinciliği müsabakaları Safranbolu Atletizm Pisti'nde gerçekleştirildi.

Yıldız ve küçükler kategorilerinde düzenlenen yarışmalarda sporcular farklı branşlarda dereceye girebilmek için mücadele etti.

Yıldız kız-erkek ve küçükler kız-erkek kategorilerinde düzenlenen yarışmalarda sporcular kıyasıya yarıştı.

Müsabakalarda gülle atma, 60 metre, 800 metre, cirit atma ve yüksek atlama branşlarında yarışan sporcular, dereceye girebilmek için performanslarını sergiledi.

Gün boyunca süren yarışmalarda genç sporcuların ortaya koyduğu mücadele ve heyecan dikkat çekti.

Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara ödülleri; Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Safranbolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sedat Adakan, Şube Müdürü Serdar Ali Osman Sevim ve Atletizm İl Temsilcisi Okan Özyaman tarafından takdim edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür

Bu mesaj kime? MSB, İncirlik'le ilgili tartışmalara noktayı koydu
İsrail'den Lübnan hamlesi! Operasyonları genişletiyorlar

Kanlı talimat! Savaşın yönü değişiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jandarma flamingolar için 24 saat mesaide

Jandarmanın 7/24 nöbet tuttuğu baraj
ABD İran uçaklarını imha etti! Açıklamalar art arda geldi

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Arda ve Haaland'ın görüntüsü maça damga vurdu

3-0'lık maça damga vuran kare!
Jandarma flamingolar için 24 saat mesaide

Jandarmanın 7/24 nöbet tuttuğu baraj
Meral Akşener iftarda ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Bu halini unutun! Meral Akşener iftarda ortaya çıktı
Girdiği markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor

Markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor