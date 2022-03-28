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Karabük'te amatör maçlara ilgi giderek artıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Karabük'te amatör maçlara ilgi giderek artıyor

Karabük'te amatör lig maçlarına ilgi gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te amatör lig maçlarına ilgi gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Karabük Cengiz Ünal 1.Amatör Ligi'nde play off maçları heyecanı yaşanırken futbolseverlerin ilgisi yoğun bir şekilde devam ediyor.

Şehrin tek profesyonel futbol takımı Kardemir Karabükspor'un son yıllarda yaşadığı mali sıkıntılar ve seri küme düşmeler sonrasında Karabük'te amatör lige ilgi giderek artıyor. Önceki yıllarda tek grupla oynanan amatör lig artık iki grupla oynanırken yeni kurulan takım sayıları giderek artıyor.

Karabük Cengiz Ünal 1. Amatör Lig'inde şampiyonluk yarışı play-off maçları ile devam ederken karşılaşmaların oynandığı 5000 Evler Futbol Sahası'na gelen futbolseverler tribün yetersizliği sebebiyle bulabildikleri boşluklara sandalye ya da örtülerle oturarak maç izliyor. Havaların da giderek ısınmasının ardından aileler toplu bir şekilde maçları takip ediyorlar.

Havaların iyi olduğu zamanlarda seyirciler sandalye ve örtülerle maç izlerken hava durumunun kötü olduğu günlerde ise çamurlu zeminde dolayı maçları takip edememekten yakınıyor. - KARABÜK

Karabük'te amatör maçlara ilgi giderek artıyor

Karabük'te amatör maçlara ilgi giderek artıyor

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İhlas Haber Ajansı / Spor

Cengiz Ünal, Amatör Lig, Play Off, Karabük, Spor, Haberler

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