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Karabük İdman Yurduspor Kulübü'nden Stadyum Reklam Tepkisi

Karabük İdman Yurduspor Kulübü'nden Stadyum Reklam Tepkisi
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Karabük İdman Yurduspor Kulüp Başkanı Adem Aydın, stadyumda reklam alanlarının kiralanmasında kendilerinden habersizce bir firmanın reklam vermeye çalışmasına tepki gösterdi. Aydın, iç saha maçlarını başka illerde oynatmak için müracaat yapacaklarını belirtti.

Karabük İdman Yurduspor Kulüp Başkanı Adem Aydın, stadyumda reklam alanlarının kiralanması noktasında kendilerinden habersizce bir firmanın reklam vermeye çalışmasına tepki göstererek, iç saha maçlarını çevre illerde oynamak için müraccat yapacaklarını söyledi.

Başkan Aydın, yaptığı yazılı açıklamasında" Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu reklam alanlarının kiralanması konulu Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından kulübümüze gönderilen yazı doğrultusunda kulübümüzün iç saha müsabakalarında Karabük te faaliyet gösteren bir firma siyaseti kullanarak reklam vermeye çalışmaktadır. Malum firma varolma mücadelesi veren kulübümüze destek vermek yerine fırsatçılık yaparak kulübümüzden habersiz reklam yapmaya çalışmaktadır. Dr Necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda reklam değeri içi saha müsabakalarımız ile sınırlıdır. Malum firmanın fırsatçılığına devam etmesi durumunda kimseye fırsatçılık yaptırmamak adına iç saha müsabakalarımızı Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu yerine Bartın, Zonguldak ve Kastamonu da uygun bir sahada yapmak için gerekli müracaatlarımızı yapacağız dedi."

Öte yandan yaşananlar sonucu komşu il Kastamonuspor kulübü sosyal medyasından yaptığı açıklama ile, "Kardeş kulüp Karabük İdman Yurduspor tarafından bugün kamuoyuna yönelik yapılan açıklamada; iç saha müsabakalarının Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu yerine komşu illerde oynatılması yönündeki öneri gündeme getirilmiştir. GMG Kastamonuspor Kulübü olarak; kardeş kulübümüz Karabük İdman Yurduspor'a Kastamonu Gazi Stadyumu'nun kapılarının sonuna kadar açık olduğunu bildirmek isteriz. Kardeşliğimizin sonsuza denk devamıdileğiyle" diyerek destek verdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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