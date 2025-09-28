Haberler

Karabük İdman Yurdu ve Zonguldak Spor 0-0 Beraber Kaldı

Karabük İdman Yurdu ve Zonguldak Spor 0-0 Beraber Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 3. Grup'un 4. haftasında Karabük İdman Yurdu Spor, evinde Zonguldak Spor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta hakemler Safa Yılmaz, Mahmut Can Çilkız ve Umut İkisivri görev aldı.

TFF 3. Lig 3.Grup'un 4. haftasında Karabük İdman Yurdu Spor, evinde Zonguldak Spor Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı.

Hakemler: Safa Yılmaz, Mahmut Can Çilkız, Umut İkisivri

Karabük İdman Yurdu Spor: Melih Ataş, Mustafa Yorulmaz, Mert Özyıldırım, Berkcan Cengiz (Tugay Keleş dk. 72), Seyit Ali Kahya (Alper Süren dk. 65), Kağan Köroğlu, Ahmet Sezer, Ege Okka, Yunus Emre Alagöz, Tolga Köksal, Kaan Erdoğan (Arda Belen dk. 83)

Zonguldak Spor Futbol Kulübü: Enes Fideyeo, Özkan Zileli, Muhammed Rıdvan Özdemir, Fatih Yiğit Şanlıtürk (Efe Binici dk. 69), Serhat Baştan (Sebahattin Emir Boz dk. 90+2), Fadıl Kocaoğlu, Berkay Ekici (Miraç Furkan Türközü dk. 69), Özcan Yaşar (Yiğit Kotan dk. 83), Umut Kerem Ayar, Ali Barak, Muhammed Leyis Alzın (Adem Ali Barkın dk. 46)

Sarı kartlar: Melih Ataş, Mustafa Yorulmaz, Yunus Emre Alagöz (Karabük İdman Yurdu), Muhammed Rıdvan Özdemir, Özcan Yaşar, Ali Barak (Zonguldak Spor Futbol Kulübü) - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Servis şoförünü öldürüp gömmüşler! MİT'ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye'de operasyon

MİT ve Emniyet'ten DEAŞ bağlantılı aileye komşu ülkede operasyon
İş insanı Turgay Ciner hakkında yakalama kararı

Eski medya patronu hakkında yakalama kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Tedesco'nun tazminatı belli oldu

Tedesco'nun tazminatı ortaya çıktı
Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Türk edebiyatının usta ismi vefat etti! Erdoğan'dan taziye mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.