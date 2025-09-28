Karabük İdman Yurdu ve Zonguldak Spor 0-0 Beraber Kaldı
TFF 3. Lig 3. Grup'un 4. haftasında Karabük İdman Yurdu Spor, evinde Zonguldak Spor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta hakemler Safa Yılmaz, Mahmut Can Çilkız ve Umut İkisivri görev aldı.
Hakemler: Safa Yılmaz, Mahmut Can Çilkız, Umut İkisivri
Karabük İdman Yurdu Spor: Melih Ataş, Mustafa Yorulmaz, Mert Özyıldırım, Berkcan Cengiz (Tugay Keleş dk. 72), Seyit Ali Kahya (Alper Süren dk. 65), Kağan Köroğlu, Ahmet Sezer, Ege Okka, Yunus Emre Alagöz, Tolga Köksal, Kaan Erdoğan (Arda Belen dk. 83)
Zonguldak Spor Futbol Kulübü: Enes Fideyeo, Özkan Zileli, Muhammed Rıdvan Özdemir, Fatih Yiğit Şanlıtürk (Efe Binici dk. 69), Serhat Baştan (Sebahattin Emir Boz dk. 90+2), Fadıl Kocaoğlu, Berkay Ekici (Miraç Furkan Türközü dk. 69), Özcan Yaşar (Yiğit Kotan dk. 83), Umut Kerem Ayar, Ali Barak, Muhammed Leyis Alzın (Adem Ali Barkın dk. 46)
Sarı kartlar: Melih Ataş, Mustafa Yorulmaz, Yunus Emre Alagöz (Karabük İdman Yurdu), Muhammed Rıdvan Özdemir, Özcan Yaşar, Ali Barak (Zonguldak Spor Futbol Kulübü) - KARABÜK