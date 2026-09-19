Karabük İdman Yurdu, TFF 3. Lig 1. Grup'ta Kdz. Ereğli 1980 ile 0-0 berabere kaldı

Karabük İdman Yurdu, TFF 3. Lig 1. Grup'ta Kdz. Ereğli 1980 ile 0-0 berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 3. Lig 1. Grup 3. haftasında Karabük İdman Yurdu, evinde Karadeniz Ereğli 1980 Spor Kulübü ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelede Karabük İdman Yurdu'ndan Ahmet Sezer ve Mustafa Yorulmaz, Kdz. Ereğli 1980'den Yakal Taylan ile Berkehan Biçer sarı kart gördü.
TFF 3. Lig 1. Grup 3. haftasında Karabük İdman Yurdu, evinde karşılaştığı Karadeniz Ereğli 1980 Spor Kulübü ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Hakan Aktaş, Semih Kocaman, Emirhan Konyalı
Karabük İdman Yurdu: Berat Çelebi, Muhammed Semih Kocatürk, Melik Ahmet İpek, Tolga Mert Aslan, Ahmet Sezer, Mustafa Yorulmaz (Cihan Aydın dk. 80), Osman Boz, Mevlüt Han Ekelik (Özgür Özden Dağdelen dk. 64), Halil İbrahim Kaya (Mücahit Emre Sivri dk. 80), Kaan Erdoğan (Taner Yıldız dk. 64), Berkcan Cengiz (Hasan Türkyılmaz dk. 44)
Kdz. Ereğli 1980 Spor Kulübü: Deniz Aydın, Cömert Kandemir, Vedat Saygı, Berkehan Biçer, Salih Mert Aksungur, İsmail Zobu (Emir Hakan Patan dk. 80), Engin Alp Yamaç, Yakal Taylan (Onurcan Güler dk. 80), Mehmet Eren Aktaş, Miraç Asıltekin (Serkan Dursun dk. 60), Hüseyin Mevlütoğlu
Sarı kartlar: Ahmet Sezer, Mustafa Yorulmaz (Karabük İdman Yurdu), Yakal Taylan, Berkehan Biçer (Kdz. Ereğli 1980 Spor Kulübü)