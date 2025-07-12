Karabük İdman Yurdu, Teknik Direktör Sedat Torun ile Anlaştı

Karabük İdman Yurdu, Teknik Direktör Sedat Torun ile Anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük İdman Yurdu, TFF 3. Lig'de mücadele etmek için teknik direktörlük görevine Sedat Torun'u getirdi. Torun, geçtiğimiz sezon Ağrı 1970 Spor ile başarılı bir performans sergilemişti.

Karabük'ü Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) 3.Lig'de temsil eden Karabük İdman Yurdu'nda ilk transfer teknik direktör oldu.

2025-2026 futbol sezonunda TFF 3. Lig 3.Grup'ta mücadele edecek olan Karabük İdman Yurdu, teknik direktörlük görevine Sedat Torun'un getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon 3. Lig 4. Grup'ta Ağrı 1970 Spor ile Play-Off oynama başarısı gösteren Torun ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Anlaşma Karabük İdman Yurdu kulüp binasında başkan Adem Aydım'ın katılımıyla gerçekleşti.

Açıklamada ayrıca, anlaşmanın kulüp ve camia adına hayırlı olması temennisinde bulunuldu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Erdoğan'dan sürece ilişkin net mesaj: AK Parti, MHP ve DEM olarak bu yolu beraber yürümeye karar verdik

Erdoğan sürecin rotasını çizdi: Bu yolu 3 parti beraber yürüyeceğiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown İstanbul'da! İşte ilk sözleri

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da! İlk sözleri çok konuşulacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.