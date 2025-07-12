Karabük İdman Yurdu, Teknik Direktör Sedat Torun ile Anlaştı

Karabük'ü Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) 3.Lig'de temsil eden Karabük İdman Yurdu'nda ilk transfer teknik direktör oldu.

2025-2026 futbol sezonunda TFF 3. Lig 3.Grup'ta mücadele edecek olan Karabük İdman Yurdu, teknik direktörlük görevine Sedat Torun'un getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon 3. Lig 4. Grup'ta Ağrı 1970 Spor ile Play-Off oynama başarısı gösteren Torun ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Anlaşma Karabük İdman Yurdu kulüp binasında başkan Adem Aydım'ın katılımıyla gerçekleşti.

Açıklamada ayrıca, anlaşmanın kulüp ve camia adına hayırlı olması temennisinde bulunuldu. - KARABÜK