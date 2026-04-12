TFF 3. Lig: Karabük İdman Yurdu: 0 Pazarspor: 1
TFF 3. Lig 3. Grup 29. haftasında Karabük İdman Yurdu, evinde Pazarspor'a 1-0 mağlup oldu. Golü Aziz Demir attı.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Hakan Aktaş, Tuğberk Uygun, Ahmet Emre Akbulut
Karabük İdman Yurdu: Furkan Yasin Çevik, Mustafa Can Birol, Aslan Gök, Osman Boz, Muhammed Semih Kocatürk, Mehmet Durgut (Mevlüt Han Ekelik dk. 76), Mustafa Yorulmaz (Ahmet Sezer dk. 76), Seyit Ali Kahya (Mustafa Arda Akkaş dk. 65), Kaan Erdoğan, Barış Sungur (Muhammed Emin Temel dk. 87), Berkcan Cengiz
Pazarspor: Dursun Miraç Vural, Eren Türkkal, İsmet William Gürkan, Gökmen Aydoğdu, Yiğit Emre Çalışkan, Ege Vatansever, Serhat Hazır (Şükrü Göksu Öner dk. 90+3), Erhan Şengül, Alperen Aşkın Erol (Mehmet Can Davarcıoğlu dk. 80), Cengiz Özuslu (Musa Orak dk. 58), Aziz Demir (Ahmet Taşdemir dk. 80)
Gol: Aziz Demir (dk. 3) (Pazarspor)
Sarı kartlar: Göksu Mutlu, Seyit Ali Kahya, Mustafa Yorulmaz (Karabük İdman Yurdu) Alperen Aşkın Erol, Aziz Demir, Dursun Miraç Vural (Pazarspor) - KARABÜK