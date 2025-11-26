Karaborsa bilet satışına aracılık eden 5 siteye erişim engeli getirildi

Türkiye'deki futbol maçlarının biletlerinin çeşitli internet sitelerinde karaborsada satıldığı iddialarıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu, futbol maç biletlerinin resmi satış kanalları dışında satılması ve devredilmesi iddialarına ilişkin resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yetkisiz şekilde bilet satışına aracılık ettiği belirlenen 5 siteye erişim engeli getirildi.

5 SİTEYE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Başsavcılık tarafından yapılan basın açıklamada, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından futbol müsabakalarına ilişkin biletlerin resmi satış kanalları dışında satıldığı, devredildiği iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında taraftarların ve spor kulüplerinin mağduriyetinin önüne geçmek ve suç işlenmesini önlemek amacıyla, yetkisi olmaksızın bilet satış ve devrine aracılık ettiği tespit edilen www.kombinedevret.com, www.varbilet.com, www.biletwise.com. www.ticketfoni.com, www.ticketbix.com isimli internet siteleri hakkında İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5651 sayılı yasanın 8/A maddesi uyarınca erişim engellenmesine karar verilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' denildi.