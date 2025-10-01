Haberler

Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazmaya devam ediyor

Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazmaya devam ediyor
Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ, sahasında Kopenhag'ı 2-0 yendi ve lig aşamasına 2'de 2 ile başladı.

Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Kopenhag ile karşılaştı. Azerbaycan'da oynanan maçı Karabağ, 2-0'lık skorla kazandı.

KARABAĞ TARİH YAZIYOR

İlk maçında 2-0 geriye düştüğü maçta Benfica'yı 3-2 mağlup eden Karabağ'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Abdellah Zoubir ve 83. dakikada Emmanuel Addal kaydetti. Bu sonuçla birlikte Karabağ FK, lig aşamasına 2'de 2 ile başlayarak 6 puana yükseldi. Kopenhag ise 1 puanda kaldı.

SIRADAKİ RAKİPLERİ

Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Karabağ, Athletic Bilbao'ya deplasmanda konuk olacak. Kopenhag, sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak.

