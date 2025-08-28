Karabağ'dan tarihi başarı: İkinci kez Şampiyonlar Ligi'ndeler

Karabağ'dan tarihi başarı: İkinci kez Şampiyonlar Ligi'ndeler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçı 3-1 kazanan Karabağ, Ferencvaros'a sahasında 3-2 yenilmesine rağmen tarihinde ikinci kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükseldi.

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turunda Ferencvaros'u eleyen Karabağ, lig aşamasına kaldı.

KARABAĞ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turu rövanşında Azerbaycan ekibi Karabağ, Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u ağırladı. Eşleşmenin ilk maçını deplasmanda 3-1 kazanan Karabağ, evinde 3-2 yenilmesine rağmen rakibini eleyerek adını lig etabına yazdırdı.

İKİNCİ KEZ KATILACAK

Tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Karabağ'ın gollerini Leandro Andrade ve Abdellah Zoubir attı. Ferencvaros'un gollerini ise Lenny Joseph, penaltıdan Barnabas Varga ve Alex Toth kaydetti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Sosyal medyadaki akıma uyan 13 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti

Sosyal medyadaki akıma uyan 13 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Alper Yılmaz için bomba Fenerbahçe iddiası: Bu iş bitti

Barış Alper için bomba Fenerbahçe iddiası: Bu iş bitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.