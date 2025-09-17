Karabağ, Benfica'yı Deplasmanda Geçerek Şampiyonlar Ligi'ne Zaferle Başladı

Azerbaycan takımı Karabağ, Portekiz ekibi Benfica deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu lig aşamasında heyecan ilk hafta maçlarıyla yaşanıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olarak Devler Ligi vizesi alan Tottenham, ilk haftada Villarreal ile karşılaştı. İngiliz ekibi 4. dakikada 1-0 öne geçerken, sahadan da bu sonuçla galip ayrıldı. Fenerbahçe'yi eleyerek lig aşamasına kalan Benfica, Azerbaycan ekibi Karabağ'ı konuk etti. Portekiz temsilcisi 16 dakikada 2-0 öne geçti. Karabağ, 30. dakikada farkı 1'e indirirken, 48'de Camilo Duran ile beraberlik golünü buldu. Müsabakanın son anlarına girilirken Karabağ, Kashchuk'un ayağından galibiyet golünü yakaladı. Son düdüğün ardından Karabağ, Portekiz'de tarihi bir galibiyet alırken, Devler Ligi'ne de 3 puanla başladı.

Real Madrid, 10 kişi kaldığı maçta Mbappe ile kazandı

İspanyol devi Real Madrid, ilk haftada Fransız ekibi Marsilya'yı ağırladı. Milli oyuncu Arda Güler, bu zorlu müsabakaya da 11'de başladı. 22. dakikada savunmadan çıkarken orta sahada kaptırılan top sonrası hızlı gelişen atakta Timothy Weah, takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Golün ardından ataklarını sıklaştıran Real Madrid, Rodrygo'nun ceza sahasında düşürülmesi sonrası penaltı kazandı. Kylian Mbappe, 28. dakikada top filelere gönderdi ve eşitliği sağladı. İlk yarısı bu sonuçla tamamlanan karşılaşmada Dani Carvajal, 72. dakikada kırmızı kart gördü. Müsabakanın henüz 5. dakikasında Trent Alexander-Arnold'un sakatlığı sonrası oyuna giren İspanyol futbolcu, topsuz alanda rakibine yaptığı müdahale nedeniyle hakem Irfan Peljto'nun VAR uyarısıyla izlemesinin ardından ihraç edildi. Savunmada 1 kişi eksik kalan eflatun-beyazlılarda 73'te Raul, Arda Güler'in yerine oyuna girdi.

Mücadelenin 79. dakikasında Vinicius Junior'un ceza sahasında rakibiyle girdiği mücadelede hakem Peljto, elle oynama gerekçesiyle bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanan Mbappe, Real Madrid'i öne geçiren golü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmazken, Xabi Alonso'nun öğrencileri sahadan 3 puanla ayrıldı. - İSTANBUL