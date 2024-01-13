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Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendi

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Portekizli teknik adam Fernando Santos ile ilk maçına çıkan Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Semih Kılıçsoy, Rashica ve Gedson attı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

FERNANDO SANTOS İLK MAÇINA ÇIKTI

Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Tüpraş Stadı'nda VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından sonra hafta başında sözleşme imzalanan Portekizli teknik adam, ilk sınavını Fatih Karagümrük karşısında verdi.

Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendi

İLK YARI GOL ÇIKMADI

Tempo seviyesi yüksek mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. Takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendi

SEMİH PERDEYİ AÇTI

Maçın 62. dakikasında Beşiktaş'ın son maçlarına damga vuran yıldız futbolcu Semik Kılıçsoy sahneye çıktı. Yıldız futbolcu attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. Genç yetenek siyah-beyazlı formayla son 4 Süper Lig maçında 5. golünü kaydetti.

Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendi

RASHICA 2 YAPTI

Semih'in golünün ardından baskısıyı sürdüren Beşiktaş bu kez de 65. dakikada Rashica ile farkı ikiye çıkardı.

Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendi

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Karagümrük Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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