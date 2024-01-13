Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendi
Portekizli teknik adam Fernando Santos ile ilk maçına çıkan Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Semih Kılıçsoy, Rashica ve Gedson attı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.
FERNANDO SANTOS İLK MAÇINA ÇIKTI
Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Tüpraş Stadı'nda VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından sonra hafta başında sözleşme imzalanan Portekizli teknik adam, ilk sınavını Fatih Karagümrük karşısında verdi.
İLK YARI GOL ÇIKMADI
Tempo seviyesi yüksek mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. Takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.
SEMİH PERDEYİ AÇTI
Maçın 62. dakikasında Beşiktaş'ın son maçlarına damga vuran yıldız futbolcu Semik Kılıçsoy sahneye çıktı. Yıldız futbolcu attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. Genç yetenek siyah-beyazlı formayla son 4 Süper Lig maçında 5. golünü kaydetti.
RASHICA 2 YAPTI
Semih'in golünün ardından baskısıyı sürdüren Beşiktaş bu kez de 65. dakikada Rashica ile farkı ikiye çıkardı.