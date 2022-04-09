Kara Kartal, Dolmabahçe'de şov yaptı! Beşiktaş, Alanyaspor'u farka boğdu

Beşiktaş ile Alanyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Valerien Ismael yönetiminde 2. maçına çıkan siyah-beyazlılar ilk galibiyetini Akdeniz ekibi karşısında 4-1'lik skorla aldı.

BATSHUAYI DUBLE YAPTI

Karşılaşmaya adeta golle başlayan Beşiktaş, 2. dakikada Michy Batshuayi'yle 1-0 öne geçti. 23. dakikada Efecan Karacan skora beraberliği getirirken, Alanyaspor'un sevinci sadece 2 dakika sürdü. 25. dakikada sahneye çıkan Josef de Souza, siyah-beyazlıları 2-1 öne geçirdi. 43. dakikada Michy Batshuayi farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. 78. dakikada ise Güven Yalçın skoru belirleyen golü attı. Beşiktaş mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.